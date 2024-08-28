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شهيد و3 جرحى برصاص جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية

01:29 ص الأربعاء 28 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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رام الله-( د ب أ):


استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون ليل الثلاثاء/الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن أحد المصابين حالته حرجة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وذكرت مصادر محلية أن عددًا كبيرًا من الآليات العسكرية اقتحم المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، بينما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي شهيد 3 جرحى شمال الضفة الغربية
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