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BBC

الخارجية الأمريكية: نعارض تصريحات بن غفير بشأن إقامة كنيس في الحرم القدسي

11:29 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قال "موقع" والا" العبري نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعارض تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بشأن إقامة كنيس في الحرم القدسي.

وأشار ميلر إلى أن تصريحات بن غفير تتجاهل بشكل صارخ الوضع الراهن بالأماكن المقدسة، كما تثير التوتر في وقت تواجه فيه إسرائيل إيران وحزب الله وحماس.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أفاد أمس الاثنين بأنه ينوي إقامة كنيس في الحرم القدسي.

وزارة الخارجية الأمريكية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إسرائيل إيران حزب الله حماس كنيس يهودى القدس
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