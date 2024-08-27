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حزب الله يستهدف موقع قيادة كتيبة إسرائيلية بمسيرات انقضاضيّة

09:53 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

حزب الله يستهدف موقع قيادة كتيبة إسرائيلية

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بيروت - (د ب أ)
أعلن حزب الله في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا مقر قيادة كتيبة السهل الإسرائيلية في ثكنة "بيت هلل" بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وقال حزب الله إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة الشريفة، وردًا على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة المجادل، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء 27/8/2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ‏مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتهم بشكل مباشر وحققت فيهم إصابات مؤكدة".

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط ثكنة "دوفيف" الإسرائيلية بمحلّقة انقضاضية، واستهدفوا مبان يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة "نطوعة" الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة.
يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة رداً على هجوم حماس على جنوب إسرائيل، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

حزب الله كتيبة إسرائيلية بيت هلل المسيرات الانقضاضية
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