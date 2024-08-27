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مصر تعرب عن تعازيها للسودان في ضحايا انهيار سد "أربعات"

07:29 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

انهيار سد أربعات وفيضانات تغرق قرى بأكملها

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القاهرة – (أ ش أ)
أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها لجمهورية السودان الشقيقة نتيجة انهيار سد "أربعات" في ولاية البحر الأحمر بشمال غرب البلاد والذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين، ونزوح مئات الآلاف على إثر الفيضانات الناجمة عن إنهيار السد.
وتقدمت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، حكومةً وشعباً بصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيقة ولذوي الضحايا نتيجة هذا الحادث الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين وسرعة العثور على المفقودين.
وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات الحادث، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لتجاوز تلك المحنة.

هذا المحتوى من

Asha
الخارجية المصرية فيضانات السودان انهيار سد
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