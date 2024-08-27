عثروا عليه بالصدفة.. تفاصيل جديدة بشأن تحرير أسير عربي إسرائيلي في غزة

وكالات

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عثرت على الأسير فرحان القاضي، عن طريق الصدفة بعد الوصول إلى نفق في مدينة رفح، وفقًا لما ذكره مسؤولون.

وأوضحت المصادر للصحيفة الأمريكية، أن فرحان القاضي، الأسير العربي الإسرائيلي الذي تم تحريره من غزة اليوم الثلاثاء، قد تم العثور عليه بالصدفة خلال عملية إسرائيلية للسيطرة على نفق جنوب غزة، وذلك وفقًا لما ذكره اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت مجموعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، يعملون على تمشيط عدة أنفاق، وفور وصوله لأحد تلك الأنفاق فوجئوا عندما وجدوا الأسير بمفرده، دون حراس، في غرفة على عمق 25 ياردة تحت الأرض، وفقًا لما قاله المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحفيين.

عائلة الاسير البدوي الفار "كايد فرحان القاضي" أثناء توجهها للقاءه في المستشفى https://t.co/2g5c5yNGV3 pic.twitter.com/WgI8Jo7uvj — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) August 27, 2024



ويعد "القاضي" هو الأسير الأول من نوعه الذي يتم تحريره من نفق بدلاً من منزل. وعلى عكس الأسرى السبعة الآخرين، تم تحرير القاضي دون أي اشتباك، بحسب ما قاله المسؤولون. وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول فهم سبب اكتشاف "القاضي" بمفرده، على ما يبدو قد تم التخلي عنه من قبل خاطفيه، وفقًا لما ذكره المسؤولون.

ووفقًا لشخص ثالث أُطلع على تفاصيل عملية إنقاذه، فإن الجنود الذين وجدوه كانوا يخشون في البداية أن يكون "القاضي"، وهو عضو في الأقلية البدوية العربية في إسرائيل، هو عنصر في حماس، لكنهم أدركوا بسرعة أنه إسرائيلي تم أسره في السابع من أكتوبر.

ووثق مقطع فيديو نشرته القناة 12 العبرية، أفراد عائلة الأسير الإسرائيلي، الذي تم تحريره، اليوم الثلاثاء، من غزة، وهم يركضون نحوه عند وصوله إلى المستشفى.

תיעוד מרגש: בני משפחתו של החטוף שחולץ רצים לעברו בעת שהגיע לבית החולים. צפו@shapira_nitzan pic.twitter.com/mpK2XQydxQ — החדשות - N12 (@N12News) August 27, 2024

وزعمت القناة الـ14 العبرية، أن قوات جيش الاحتلال، عثرت على الأسير كايد فرحان القاضي، من سكان الشتات البدوي، الذي تم أسره في 7 أكتوبر الماضي، من كيبوتس ماجن، بمفرده في نفق بعمق 27 متراً في مدينة رفح.

وقالت القناة الـ14، "أنقذت قواتنا اليوم (الثلاثاء) من منطقة رفح الأسير كايد سالماً بعد العثور عليه داخل أحد الأنفاق، دون حراس أو أسرى آخرين".