روسيا: طلب أوكرانيا من الغرب شن هجوم داخل أراضينا "ابتزاز"

موسكو – (أ ش أ)

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مطالب أوكرانيا بالحصول على إذن من الغرب لشن هجوم في عمق الأراضي الروسية بصواريخ (ستورم شادو) بأنها "ابتزاز".

وقال لافروف في تصريحات صحفية "هذا الأمر ابتزاز ومحاولة لإعطاء انطباع بأن الغرب يريد تجنب التصعيد المفرط، ولكن في الواقع هذا مكر فالغرب لا يريد تجنب التصعيد، بل يثير المتاعب، وأعتقد أن هذا واضح بالفعل للجميع"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وحذر وزير الخارجية الروسي من أن الغرب يلعب بالنار عندما يناقش هذا الموضوع، وقال "منذ فترة طويلة سمعنا هذه التكهنات بشأن السماح باستخدام ليس فقط صواريخ (ستورم شادو) بل أيضا الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى، وقال مصدر مجهول في واشنطن إنه يتم النظر في طلب أوكرانيا بطريقة إيجابية بشكل عام".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "إننا نؤكد الآن مرة أخرى أن اللعب بالنار أمر خطير للغاية بالنسبة لمن يحملون الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق، أدلى مسؤولون في الحكومة البريطانية بتصريحات متناقضة بشأن منح كييف الإذن باستخدام صواريخ (ستورم شادو) لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية، وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن لندن تعمل عمدا على إثارة البلبلة لإبقاء روسيا في جهل بشأن موقفها الحقيقي.