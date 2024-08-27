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روسيا: الجيش يتصدى لمحاولات أوكرانية لاختراق الحدود في بيلجورود

06:46 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

الجيش الروسي

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بيلجورود - (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية في منطقة بيلجورود أن هناك محاولات توغل أوكرانية عبر الحدود، ووصفت الوضع اليوم الثلاثاء بأنه صعب لكنه تحت السيطرة.

ونشر فياتشيسلاف جلادكوف حاكم الإقليم تقييمه عبر قناته على تطبيق تليجرام.

وأفادت تقارير إعلامية روسية غير مؤكدة بأن هناك معارك في معبر نيخوتييفكا قرب مدينة شيبيكينو، وذكرت أنه تم نشر عدة مئات من الجنود الأوكرانيين هناك، يستقل بعضهم دبابات.

ولم يعلق الجانب الأوكراني على الهجمات المزعومة.

يشار إلى أن إحراز أوكرانيا لتقدم قرب شيبينكو سيكون أمرا صعبا لأن الجيش الروسي احتل منطقة أوكرانية على الحدود منذ هجومه في مايو.

وفي إطار حملة دفاعية، شنت كييف هجوما بريا على منطقة روسية لأول مرة في السادس من أغسطس، وسيطرت القوات المسلحة الأوكرانية على عشرات القرى في كورسك.

وتعمل منطقة بيلجورود الحدودية كمنطقة نشر قوات وقاعدة لوجيستية للقوات الروسية، كما تواجه مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا أيضا القصف من هناك، بينما تشن أوكرانيا هجمات مضادة من المنطقة.

بيلجورود السلطات الروسية فياتشيسلاف جلادكوف روسيا الجيش الروسي
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