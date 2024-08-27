السودان: 138 قتيلًا جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت 10 ولايات

وكالات

أعلن مركز عمليات الطوارئ في السودان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم إلى 138 جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت 10 ولايات.

أدى انهيار سد أربعات الذي يقع على بُعد 40 كيلومتراً شمال مدينة بورتسودان، إلى فيضانات أغرقت قرى بأكملها مما أسفر عن مقتل العشرات وفقدان أكثر من 100 شخص حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية

ولقي ما لا يقل عن 60 شخصًا مصرعهم بعد انهيار سد أربعات في السودان بسبب الأمطار الغزيرة في ظل الأوضاع المضطربة في البلاد، وتجري عمليات البحث والإنقاذ حاليًا، لكن هناك مخاوف من أن يكون عدد الضحايا أكبر.