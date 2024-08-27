بعد إنقاذ أسير إسرائيلي.. لابيد: لن نتمكن من إعادة 108 أسير عبر عمليات خاصة

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من إعادة 108 أسير من غزة عبر عمليات خاصة.

وأكد لابيد أن الأسرى الإسرائيليين بغزة ليس لديهم وقت ويجب إبرام الصفقة الآن وإعادتهم.

وزعمت القناة الـ14 العبرية، أن قوات جيش الاحتلال، عثرت على الأسير كايد فرحان القاضي، من سكان الشتات البدوي، الذي تم أسره في 7 أكتوبر الماضي، من كيبوتس ماجن، بمفرده في نفق بعمق 27 متراً في مدينة رفح.

وقالت القناة الـ14، "أنقذت قواتنا اليوم (الثلاثاء) من منطقة رفح الأسير كايد سالماً بعد العثور عليه داخل أحد الأنفاق، دون حراس أو أسرى آخرين".

وادعت أن قوات الاحتلال عثرت على القاضي في نفق بعمق 27 متراً بحالة جيدة، ونقلته على متن طائرة عسكرية لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا.

القاضي، 53 عامًا، متزوج وأب لـ 11 طفلاً، ويعيش بالقرب من مستوطنة لارهات. وفي الـ 7 من أكتوبر، تم أسره من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى قطاع غزة.