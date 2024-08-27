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الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة فورية في غزة لإتاحة التطعيم ضد شلل الأطفال

06:33 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

جوزيب بوريل

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بروكسل – (أ ش أ)

دعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام، وذلك للسماح بالتطعيم ضد فيروس شلل الأطفال سريع الانتشار.

وطالب بوريل في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتمكين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من تنفيذ حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال بغض النظر عن المفاوضات.

وكتب بوريل: "إن الانتشار السريع لداء شلل الأطفال يهدد جميع الأطفال في غزة، الذين صاروا بالفعل ضعفاء بسبب النزوح والحرمان وسوء التغذية، أحث على وقف إطلاق النار الإنساني الفوري لمدة 3 أيام لضمان قيام منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بعمليات التطعيم، بشكل مستقل عن المفاوضات الأوسع نطاقا.. إن إنسانيتنا تتطلب ذلك".

وكانت اليونيسف قد أعلنت مؤخرا عن وصول 1.2 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى غزة.

وطلبت منظمة الصحة العالمية واليونيسف مؤخرا من جميع الأطراف تطبيق هدنتين إنسانيتين لمدة سبعة أيام في قطاع غزة للسماح بتنفيذ جولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.

هذا المحتوى من

Asha
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