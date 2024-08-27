لبنان يوقع اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

بيروت - (د ب أ)

وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، في حضور سفير الهند في بيروت محمد نور رحمن شيخ، اليوم الثلاثاء، اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وقال الوزير فياض إن توقيع اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية يمثل نقطة تحول في مسيرة لبنان نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة "،

وأكد أن هذه الاتفاقية مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية ستفتح أبواب التعاون مع الدول الأعضاء، مما يتيح للبنان الاستفادة من الخبرات الدولية والموارد المالية لدعم مشاريعه في مجال الطاقة الشمسية.

وأضاف" نحن ملتزمون بتسريع تبني الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، كجزء من استراتيجيتنا الوطنية لتأمين مستقبل طاقة مستدام واقتصادي"،

وأشار إلى "أن لبنان قد اتخذ خطوات هامة بالفعل في هذا المجال، منها خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلى تحقيق نسبة 30 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، والتي حظيت باهتمام دولي كبير علما أن عدداً من المبادرات في هذا الإطار سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع بيروت للطاقة المزمع عقده بين 18-20 سبتمبر 2024".

وتابع فياض "لا يمكننا إغفال دور الهند، الدولة المؤسسة للتحالف وقائد عالمي في مجال الطاقة الشمسية، في دعم مسيرتنا نحو الطاقة المتجددة، علاقتنا مع الهند ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا الطاقوية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

‎وذكر أن هذا الاتفاق يعكس التزام لبنان الواضح بتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه لبنان تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، إذ تعاني البلاد من نقص مزمن في الطاقة يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الذي يتسبب فى تكاليف اقتصادية وبيئية باهظة.