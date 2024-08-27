للتجسس.. واشنطن بوست: قراصنة تدعمهم الصين اخترقوا مزودي خدمة الإنترنت بأمريكا

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن قراصنة تدعمهم الصين اخترقوا بالشهور الماضية مزودي خدمة الإنترنت بالولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاختراق بالولايات المتحدة كانت تهدف للتجسس على مستخدمي الإنترنت.

وفي منتصف أغسطس الجاري، أكدت شركة جوجل أن مجموعة من القراصنة على صلة بإيران استهدفت البريد الإلكتروني لطاقم عمل مرشحي الرئاسة الأمريكية.

وقالت جوجل إن مجموعة " أيه بي تي 42" للقرصنة، ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني، تمكنت من الوصول لحسابات البريد الإلكتروني لنحو 12 من أفراد طاقم عمل الحملتين الديمقراطية والجمهورية خلال مايو ويونيو الماضيين.

وترمز "أيه بي تي" إلى التهديد المتقدم المستمر، وهو مصطلح تستخدمه السلطات الأمنية للإشارة إلى الجماعات التي تسيطر عليها الدول السلطوية المكلفة بتنفيذ هجمات سيبرانية بصورة ممنهجة.

ويشار إلى أن التقارير بشأن التدخل الأجنبي في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ظهرت خلال الأيام الماضية، حيث أكدت حملة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس استهدافها.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي أعلن سابقا أنه يحقق في هجوم محتمل على الاتصالات الداخلية لفريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت مجموعة "تحليل التهديدات" بشركة جوجل في تقريرها إن مجموعة "أيه بي تي 42" استهدفت ساسة ودبلوماسيين ورجال أعمال إسرائيليين بارزين.

وأوضحت شركة جوجل أن نحو 60% من الهجمات السيبرانية لمجموعة (أيه بي تي 42) تتركز على الولايات المتحدة وإسرائيل.