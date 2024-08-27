نتنياهو بعد استعادة أسير: سنستمر في الضغط والتعامل بنفس الطريقة

وكالات

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عملية تحرير أسير إسرائيلي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء,

وقال نتنياهو في فيديو على صفحته بموقع إكس: "مرحبًا بك في بيتك، فرحان القاضي، أهنئ الجيش الإسرائيلي والشاباك على عملية التحرير الناجحة الأخرى. ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع الأسرى لدينا، ونقوم بذلك بطريقتين رئيسيتين: من خلال المفاوضات وعمليات التحرير. والطريقان معاً يتطلبان وجودنا العسكري في الميدان، والضغط العسكري المستمر على حماس، سنستمر في التصرف بهذه الطريقة حتى نعيد الجميع إلى منازلهم".

ברוך שובך הביתה, פרחאן קאדי.



אני מברך את צה״ל והשב״כ על עוד מבצע שחרור מוצלח. אנחנו פועלים ללא לאות להחזיר את כל חטופינו.



אנחנו עושים זאת בשתי דרכים מרכזיות: במשא-ומתן ובמבצעי שחרור. שתי הדרכים גם יחד מחייבות נוכחות צבאית שלנו בשטח, ולחץ צבאי בלתי-פוסק על החמאס.



אנחנו נמשיך… pic.twitter.com/XrxrYNICa6 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 27, 2024

ووثق مقطع فيديو نشرته القناة 12 العبرية، أفراد عائلة الأسير الإسرائيلي، الذي تم تحريره، اليوم الثلاثاء، من غزة، وهم يركضون نحوه عند وصوله إلى المستشفى.

תיעוד מרגש: בני משפחתו של החטוף שחולץ רצים לעברו בעת שהגיע לבית החולים. צפו@shapira_nitzan pic.twitter.com/mpK2XQydxQ — החדשות - N12 (@N12News) August 27, 2024

وزعمت القناة الـ14 العبرية، أن قوات جيش الاحتلال، عثرت على الأسير كايد فرحان القاضي، من سكان الشتات البدوي، الذي تم أسره في 7 أكتوبر الماضي، من كيبوتس ماجن، بمفرده في نفق بعمق 27 متراً في مدينة رفح.

وقالت القناة الـ14، "أنقذت قواتنا اليوم (الثلاثاء) من منطقة رفح الأسير كايد سالماً بعد العثور عليه داخل أحد الأنفاق، دون حراس أو أسرى آخرين".

وادعت أن قوات الاحتلال عثرت على القاضي في نفق بعمق 27 متراً بحالة جيدة، ونقلته على متن طائرة عسكرية لتلقي العلاج في مستشفى سوروكا.

القاضي، 53 عامًا، متزوج وأب لـ 11 طفلاً، ويعيش بالقرب من مستوطنة لارهات. وفي الـ 7 من أكتوبر، تم أسره من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى قطاع غزة.