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بعد تحرير أسير إسرائيلي: نتنياهو: إعادة الأسرى تتم من خلال المفاوضات والعمليات العسكرية

04:56 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة والجيش الإسرائيلي يعملان بلا كلل من أجل إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، أن عملية إعادة الأسرى التي تقوم بها إسرائيل تتم من خلال المفاوضات الجارية مع حركة حماس من خلال الوسطاء ومن خلال عمليات التحرير التي يقودها الجيش داخل القطاع.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري، قال إنه لا يزال هناك 108 من الأسرى الإسرائيليين محتجزين داخل قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، عن عملية تحرير أحد الأسرى المحتجزين، ويُدعى كايد فرحان، قائلًا إنه تم العثور عليه في أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوبي القطاع.

بنيامين نتنياهو تحرير أسير إسرائيلي العمليات العسكرية المفاوضات
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