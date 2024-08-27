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الجيش الروسي يستهدف أحد مواقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية

04:48 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

الجيش الروسي

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روسيا - (أ ش أ)

أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرجي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت موقع المدربين الأجانب للقوات المسلحة الأوكرانية في كريفوي روغ .

ونقلت وكالة أنباء سبوتنك الروسية عن ليبيديف قوله إنه فور الاستهداف تم تطويق الموقع من قبل جهاز أمن الدولة الأوكراني، ولم يسمح لسيارات الإسعاف المدنية بالدخول إلى المكان لفترة طويلة ، مشيرا إلى أنه لم تتم تغطية الاستهداف من قبل الصحافة الأوكرانية .

وفي السياق نفسه..أكد المتحدث باسم قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية رومان كودريان، أن وحدات من قوات المجموعة، في اتجاه كاخوفكا، منعت إعادة تجميع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة، ودمرت الزوارق المائية للقوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت تحاول الإرساء على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وقال كودريان لوكالة سبوتنيك الروسية إنه بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات العسكرية الروسية بتدمير طائرات مسيرة وطائرات استطلاع أوكرانية ، مشيرا إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 70 عسكريا و6 آليات، وعدد من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية.

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