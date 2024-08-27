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مقتل 3 مدنيين واختطاف العشرات الأشخاص في هجوم لـ"داعش" الكونغو الديمقراطية

04:46 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

داعش الكونغو الديمقراطية أرشيفية

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الكونغو الديمقراطية - (أ ش أ)

قُتل ثلاثة مدنيين في هجوم شنته مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي على مركز طبي وعدد من المنازل بإحدى المناطق التابعة لمقاطعة "إيتوري" بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال مسئولون حسبما نقلت عنهم وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء إن عناصر "المليشيات الديمقراطية المتحالفة" اختطفت عشرات الأشخاص في الهجوم الذي استهدف بلدة "باهاها" الواقعة على بعد 45 كم شمال غرب مدينة مامباسا بمقاطعة "إيتوري".

وأشار المسئولون إلى أن المليشيات أحرقت - خلال هجومها - عددا من المنازل والدراجات النارية كما نهبت مركز "باهاها" الطبي وأضرمت النار فيه؛ مما تسبب في هروب المرضى والسكان.

وأضافوا أن المتمردين شنوا هجومهم فجر يوم أمس الإثنين وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء؛ مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين. ووفقا لشهود عيان، فقد أدى الهجوم إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.

جدير بالذكر أن مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" تنشط في دولتي أوغندا والكونغو الديمقراطية وتعتبرها الدولتان منظمة إرهابية، لا سيما بعد إعلان تنظيم "داعش" أن هذه المليشيات هي فرعه في منطقة وسط إفريقيا.

هذا المحتوى من

Asha
داعش الكونغو الديمقراطية مقتل 3 مدنيين واختطاف العشرات مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة جمهورية الكونغو الديمقراطية
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