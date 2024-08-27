"اليونيسيف" تدعو لهدنة فورية لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

فلسطين - (أ ش أ)

دعا المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاظم أبو خلف، إلى ضرورة فرض هدنة فورية لمدة أسبوع في غزة لإعطاء الفرصة لإنجاح الجولة الأولى من حملة التطعيمات ضد شلل الأطفال التي من المقرر أن تنطلق مع نهاية الشهر الجاري.

وقال أبو خلف في مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء إن "منظمة اليونيسيف تمكنت من إدخال أكثر من مليون و230 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال لتطعيم حوالي 46 ألف طفل دون سن العاشرة في الجولة الأولى، ومثلها في الجولة الثانية"، مؤكدا استحالة إعطاء التطعيمات في ظل مواصلة الاستهدافات والعمليات التصعيدة في غزة.

وأكد عدم مواجهة اليونيسيف أية عراقيل تُذكَر أثناء إدخال شاحنات التطعيمات إلى غزة، مشددا على أهمية استعادة الهدوء في قطاع غزة للسماح بتحرك الفرق الطبية والمواطنين بشكل آمن واصطحاب الأطفال إلى المراكز الصحية القريبة دون تخوف أو ترقب.

وأوضح المتحدث باسم "اليونيسيف" أن كافة التجهيزات الخاصة بتطعيم شلل الأطفال تسير حتى الآن في مسارها الصحيح من خلال عمليات التنسيق مع وكالة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية، لكن المطلوب بأن يكون هناك مأمن للفرق الطبية وأهالي غزة حتى يتمكنوا من الوصول إلى المراكز الصحية لإعطاء التطعيم لجميع الأطفال في القطاع، محذرا من عواقب وضع العراقيل أمام حملة التطعيمات ضد شلل الأطفال في غزة.