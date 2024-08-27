الفلبين: معاهدة الدفاع مع أمريكا يجب تفسيرها على نطاق أوسع

الفلبين - (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو، اليوم الثلاثاء، أن معاهدة الدفاع مع الولايات المتحدة يجب تفسيرها على نطاق أوسع.

وفي حين طمأنت الولايات المتحدة أقدم حليف لها في آسيا بأن شراكتهما الدفاعية "صلبة".. دعا وزير الدفاع الفلبيني، إلى جعل الاتفاقية "أكثر ديناميكية"، حسبما أوردت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" التلفزيونية المحلية.

وقال تيودورو، على هامش منتدى عسكري نظمته القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ: "إن الشريكين أقاما محادثات بشأن مثل هذا الاحتمال". وأضاف "يجب تفسير معاهدة الدفاع المتبادل بشكل ديناميكي".

من جانبه.. قال قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ صامويل بابارو: إن مرافقة سفن أمريكية للسفن الفلبينية في مهام إعادة الإمداد في بحر الصين الجنوبي هي "خيار معقول تمامًا". مضيفا أن مثل هذا الخيار يخضع للتشاور بين البلدين.

وتلتزم مانيلا وواشنطن بمعاهدة الدفاع المتبادل لعام 1951، والتي يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع هجمات مسلحة على القوات الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي.