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الأمم المتحدة تدين هجوما واسعا شنته القوات الروسية في أوكرانيا

12:02 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

القوات المسلحة الروسية

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، "ماتياس شْمالي" الهجوم الواسع الذي شنته القوات المسلحة الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا مساء ليلة أمس بتوقيت نيويورك، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وأضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية.

وقال: ماتياس"أمضيت ساعات في ملجأ بسبب الهجمات المستمرة مثل ملايين الأشخاص في أوكرانيا " .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة،شدد"ماتياس شْمالي"على أنه من غير المقبول أن يضطر مواطنو أوكرانيا إلى البحث عن الأمان في محطات المترو والملاجئ الأخرى بدلا من مواصلة حياتهم .

وأضاف: "حتى في الحرب هناك قواعد ، يجب احترام القانون الدولي الإنساني،يجب حماية المدنيين ".

هذا المحتوى من

Asha
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