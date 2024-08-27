رئيس الأركان الأمريكي: هجوم حزب الله واحد من هجومين كانا يهددان إسرائيل

(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الأركان بالجيش الأمريكي، قوله، إن هجوم حزب الله اللبناني الأخير على إسرائيل، كان واحد من هجومين كانا يهددان إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

وشن حزب الله اللبناني، هجومًا على عدة مناطق ومواقع مختلفة في إسرائيل، قال إنها تأتي في إطار الرد على عملية اغتيال القيادي بالحزب فؤاد شكر خلال عملية استهدفته في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان حزب الله قد توعد بالانتقام لمقتل فؤاد شكر خاصة مع إعلان إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت تل أبيب قد أبدت استعدادها طوال الفترة السابقة للتهيئ لهجوم حزب الله إضافة للهجوم الإيراني المحتمل للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.