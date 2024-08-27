الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات في بلدة الرام شمالي القدس



وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة الرام شمالي القدس، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. القوات نفذت حملة مداهمات واعتقالات في البلدة، مما أدى إلى توتر الأوضاع وتصاعد التوتر في المنطقة.

عملية الاقتحام تأتي في ظل تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، حيث تستمر حملات الاعتقال والمداهمات في الضفة الغربية والقدس. ولم ترد تقارير فورية حول عدد المعتقلين أو تفاصيل أخرى عن العملية.