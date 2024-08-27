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BBC

زلزال بقوة 9ر5 درجة يضرب شرق إندونيسيا

07:09 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2024

زلزال

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جاكرتا-( د ب أ):


ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجة على مقياس ريختر إقليم مالوكو شرقي إندونيسيا صباح اليوم الثلاثاء، دون التسبب في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيولوجيا في البلاد.

وكانت الوكالة ذكرت في السابق أن قوة الزلزال تبلغ 2ر6 درجة.

ولم ترد على الفور تقارير تشير الى وقوع خسائر بشرية أواضرار مادية.

ولم تصدر الوكالة تحذيرا من تسونامي لأن الاهتزازات لم تكن قد تسببت في حدوث موجات عملاقة.

يذكر أن إندونيسيا، التي تُعد دولة أرخبيلية، تقع في منطقة معرضة للزلازل تُعرف بـ "حلقة النار في المحيط الهادئ"، مما يجعل البلاد عرضة للزلازل.

زلزال بقوة 9ر5 درجة يضرب شرق إندونيسي
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