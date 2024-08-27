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BBC

الأمم المتحدة: قوانين طالبان الجديدة تشدد القيود على حقوق النساء والفتيات

05:41 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2024

منظمة الأمم المتحدة

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وكالات:


أدانت الأمم المتحدة القوانين الجديدة التي أصدرتها حركة طالبان في أفغانستان، والتي تمنع النساء من التحدث أو إظهار وجوههن خارج منازلهن، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتأتي هذه القوانين كإضافة للقيود الصارمة التي فرضتها الحركة على حقوق النساء منذ توليها السلطة في أغسطس ٢٠٢١.

واستنكرت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان، هذه القيود، واصفة إياها بأنها تمدد للشروط غير المقبولة التي فرضتها طالبان بالفعل على النساء والفتيات. ودعت أوتونباييفا المجتمع الدولي للتحرك من أجل حماية حقوق النساء في أفغانستان.

الأمم المتحدة قوانين طالبان الجديدة تشدد القيود حقوق النساء والفتيات
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