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BBC

ترامب ينتقد السياسة الأمريكية ويعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

03:59 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2024

دونالد ترامب

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وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" سياسات الحكومة الأمريكية، متهمًا إياها بترك الحدود مفتوحة بينما ترسل قوات للدفاع عن دول أجنبية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

. وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات في أفغانستان ثم انسحبت منها بطريقة مهينة، تاركة البلاد للصين. كما طالب ترامب الأوروبيين بدفع ثمن الحماية التي توفرها لهم الولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، تعهد ترامب بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، مؤكدًا أنه الوحيد القادر على تحقيق ذلك. وأعلن أنه فور فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، سيعمل على إنهاء النزاع الدائر بين البلدين.

دونالد ترامب ينتقد السياسة الأمريكية يعد بإنهاء الحرب روسيا وأوكرانيا
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