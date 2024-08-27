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BBC

رئيس الأركان الأمريكي: إيران لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا على إسرائيل

03:13 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2024

رئيس الأركان الأمريكية تشارلز براون

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وكالات

أكد رئيس الأركان الأمريكي أن إيران ما زالت تمثل خطرًا كبيرًا بسبب تفكيرها في توجيه ضربة لإسرائيل، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وكالة رويترز في نبأ عاجل. جاء هذا التصريح وسط تزايد التوترات في المنطقة، مما يثير القلق بشأن احتمالات تصعيد الصراع.

وأضاف رئيس الأركان الأمريكي أن الخطر الحالي لاندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط قد انحسر إلى حد ما بعد الاشتباك الأخير بين إسرائيل وحـ.ـزب الله اللبناني. ورغم هذا الانحسار، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استقرار الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على الأمن الإقليمي.

رئيس الأركان الأمريكي إيران لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا إسرائيل
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