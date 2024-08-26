"بمجرد الفوز".. ترامب يتعهد بمنع حرب عالمية ثالثة وإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي بالانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، إنه بمجرد فوزه بالانتخابات سيبدأ في أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد الرئيس السابق، في خطاب ألقاه أمام مؤتمر رابطة الحرس الوطني للولايات المتحدة في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان الاثنين: " أنه سيعمل على إعادة الديمقراطية الأمريكية إلى سابق عهدها".

وتابع ترامب أن أمريكا تتعرض للتدمير من قبل طبقة سياسية متطرفة وفاسدة.

كما أضاف أنه عند فوزه بالانتخابات سيغلق الحدود و"سنعثر على الإرهابيين الذين تسللوا إلى بلادنا".

كذلك أردف: "نرسل جنودنا للدفاع عن الدول الأجنبية البعيدة بينما نترك حدودنا مفتوحة للمهاجرين".

وتوجه ترامب للحرس الوطني الأمريكي بالقول: "لا تفقدوا الأمل فسيكون لديكم رئيس يدافع عن حدودنا السيادية".

كما كشف أنه سيقوم باستثمار تاريخي لإعادة بناء الجيش، بما في ذلك المسيرات والطائرات فرط صوتية.

فيما لفت قائلاً: "لن نشعر بالأمان حتى نطرد المسؤولين عن إذلالنا في أفغانستان".

من جانب آخر شدد ترامب، على أنه سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، وقال إنه بمجرد فوزه بالانتخابات فسينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.