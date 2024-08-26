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BBC

الاحتلال يقصف مخيم نور شمس في الضفة وسقوط شهداء وجرحى

11:13 م الإثنين 26 أغسطس 2024

مخيم نور شمس

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وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة على مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 5 شهداء إلى مستشفى طولكرم بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

مخيم نور شمس الاحتلال الإسرائيلي طولكرم الضفة الغربية
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