أمريكا تعلن استمرار مفاوضات الصفقة بين حماس وإسرائيل في القاهرة

وكالات

أعلن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الإثنين، أن المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة ستتواصل على مستوى مجموعات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تحاول الأطراف تسوية بعض القضايا المحددة.

وقال كيربي، إن إحدى القضايا التي ستتناولها مجموعات العمل ما يتعلق بتبادل الأسرى، الذين لدى حماس والأسرى الفلسطينيين، وفق رويترز.

فيما أضاف كيربي، أن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مطلع الأسبوع لم يكن له تأثير على المحادثات في القاهرة.

كما وصف هجوم حزب الله على إسرائيل بأنه "كبير"، قائلاً إن واشنطن ما زالت تحافظ على تعزيز تمركز قواتها في المنطقة.

كذلك أردف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان على علم بالتطورات بين حزب الله وإسرائيل وقت حدوثها وأن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين على مدى مطلع الأسبوع.

يشار إلى أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) لم يفقدوا الأمل بعد من انتعاش مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بغية التوصل لاتفاق، إلا أن مواقف الطرفين حماس وإسرائيل لا تبشر بحل قريب على ما يبدو.

فقد كشفت مصادر مطلعة الأحد أن الطرفين رفضا حلولاً وسطى ومقترحات طرحت على الطاولة في القاهرة، حول بعض النقاط العالقة على رأسها محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وممر نتساريم والتواجد الإسرائيلي فيهما.

لكن فيما غادر وفدا إسرائيل وحماس العاصمة المصرية، بقيت "فرق تقنية" لمواصلة النقاش حول المسائل العالقة.