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إعلام عبري: انفجار يهز تل أبيب

09:42 م الإثنين 26 أغسطس 2024

انفجار يهز تل أبيب أرشيفية

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وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بدوي انفجار في تل أبيب وفقا لشهود عيان، مشيرة إلى أن التحقيق جار بالأمر.

وفيما سبق قالت صحيفة معاريف أنه تم إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان.

كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ لاعتراض مسيرات أطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

في المقابل، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا بمسيّرة انقضاضية التجهيزات التجسسية في ‏موقع راميا الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وكان حزب الله أعلن أنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو مستوطنات ومواقع للاحتلال أمس، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد الأولي على استشهاد القائد فؤاد شكر".

انفجار يهز تل أبيب منظومات الدفاع الجوي اعتراض مسيرات أطلقت من لبنان استشهاد القائد فؤاد شكر صواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية
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