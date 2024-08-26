وفاة نبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة العربية

وكالات

توفي السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين.

وقال السفير محمد مرسي، سفير مصر في الدوحة السابق في تصريح خاص لمصراوي، إن السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق، توفي أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

وأضاف "مرسي"، أن الدفنة ستكون غدا الثلاثاء بمقابر العائلة على طريق السويس، وسيتم الصلاة عليه في الساحل الشمالي، ولم يتم تحديد موعد العزاء بعد.

وكان السفير محمد مرسي، قد نعى في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الراحل قائلا: فقدنا مدرسة متميزة في الدبلوماسية والقانون الدولي وفن التفاوض، وكنت واحدا من مئات الدبلوماسيين وغيرهم الذين تتلمذو وتعلمو المهنة علي يديه، لا أنسي إصراره عندما كان رئيسا للفريق القومي لمفاوضات طابا التاريخية علي منحي فرصة المشاركة في جانب كبير من جولاتها رغم أنني خريج اقتصاد وعلوم سياسية وليس حقوق.

وأشار إلى أن "تقديره لهذه المفاوضات أنها تعد فرصة نادرة التكرار لتدريب عدد من صغار الدبلوماسيين بشكل عملي (وكنت آنذاك أحدهم). وكانت هذه المفاوضات بالفعل الأكبر والأطول والأنجح في تاريخ مصر قادها أستاذنا د. نبيل العربي بكل براعة ونجاح".

وتابع قائلًا: أذكر أن إسرائيل اضطرت عدة مرات خلال مراحل التفاوض لتغيير رئيس فريق التفاوض الخاص بها بعد إخفاقهم جميعًا في مواجهة د. نبيل العربي وفريقه الذي ضم صفوة من خيرة رجال مصر في عدة تخصصات.

وأوضح كان من بين هؤلاء الذين لم يصمدو أمام العربي وفريقه السفير ووكيل الخارجية ديفيد كمحي الذي كان يعد رجلًا قويًا في إسرائيل.

وأكد أنه كان له شرف العمل مع العربي عندما تولى حقيبة الخارجية بعد ثورة يناير، وكان من أول القرارات التي اتخذها آنذاك هو تعييني مساعدا لوزير الخارجية بعد الثورة مباشرة.

واختتم قائلا: أ. د. نبيل العربي مدرسة دبلوماسية وقانونية متميزة نهل منها كثير من الدبلوماسيين وأنا أحدهم. واستمرت علاقات التلميذ بالأستاذ حتي قبيل وفاته اليوم بأيام قليلة، رحم الله أستاذي ومعلمي، وأثابه بقدر ما أخلص وأعطي وعلم وساعد، وألهمنا وأسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر الجميل.