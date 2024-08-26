سول وواشنطن تطلقان مناورات جوية لتعزيز قدرات مواجهة التهديدات الكورية الشمالية

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية، بدء مناورات جوية مشتركة بالذخيرة الحية مع الولايات المتحدة اليوم الاثنين، في أحدث خطوة لتعزيز قدرات مواجهة التهديدات الكورية الشمالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب " بدأت المناورات التي ستستمر 3 أيام في وقت سابق من اليوم في المياه قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية، بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية، من بينها مقاتلات إف-35 إيه، وإف-15 كيه، وكيه إف-16، وطائرة الهجوم الأرضي الأمريكية إيه-10.

وذكرت القوات الجوية أن المناورات مصممة للتحقق من إجراءات الاستجابة للاستفزازات الجوية والبرية المتزامنة من قبل الشمال، مثل إطلاق صواريخ كروز والمدفعية بعيدة المدى.

وخلال تدريبات هذا الأسبوع، ستتدرب المقاتلات من فئتي إف-35 إيه، وإف-15 كيه على إطلاق الصواريخ لتحييد الأهداف الجوية.

وقالت القوات الجوية إن طائرات إف-35 إيه أطلقت اليوم الاثنين صواريخ جو-جو متوسطة المدى من طراز "إيه آي إم-120 سي"، بينما أسقطت طائرات كيه إف-16 ذخائر الهجوم المباشر المشترك من طراز "جي بي يو-31"، التي يمكنها اختراق الخرسانة المسلحة بسمك متر.

وتجري التدريبات بالتزامن مع تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي ستستمر لمدة 11 يوما حتى الخميس المقبل.