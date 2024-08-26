غرق سفينة حربية ماليزية إثر اصطدامها بجسم مجهول تحت الماء

ماليزيا - (أ ش أ)

بدأت السلطات الماليزية ، اليوم الاثنين، عملية إنقاذ سفينة حربية سريعة عمرها 45 عاما غرقت بعد اصطدامها بجسم مجهول تحت الماء.

وذكرت البحرية الماليزية، في بيان لها ، نقلته صحيفة "ستار" الماليزية ، إن تسربا تم اكتشافه لأول مرة في غرفة محرك السفينة كيه دي بينديكار أمس الأحد، مما أدى إلى غمر السفينة بسرعة بالماء.

وأضافت أن الطاقم فشل في إصلاح الثقب وغرقت السفينة التي يبلغ وزنها 260 طنا تحت الماء بعد ساعات قبالة ساحل ولاية جوهور الجنوبية.. مشيرة إلى أنه تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 39 بأمان، دون وقوع إصابات.

وأشارت البحرية إلى أنه "يعتقد أن التسرب ناجم عن اصطدام السفينة بجسم تحت الماء"، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ جارية، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.