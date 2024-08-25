البث العبرية: أكثر من 700 جندي إسرائيلي قُتلوا منذ بداية الحرب

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن أكثر من 700 جندي إسرائيلي قتلوا منذ بداية الحرب بينهم 377 في غزة 233 منهم من جنود الاحتياط، مشيرة إلى أن لواء جولاني بجيش الاحتلال فقد العدد الأكبر من القتلى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط خلال المعارك في غزة، موضحا أنه في الحادث الذي قتل به الضابط في وسط القطاع أصيب جندي آخر بجروح خطيرة.

وكان المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إنه أبلغ اليوم عن مقتل عسكري من المظليين في معارك جنوب قطاع غزة.