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BBC

البث العبرية: أكثر من 700 جندي إسرائيلي قُتلوا منذ بداية الحرب

11:06 م الأحد 25 أغسطس 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن أكثر من 700 جندي إسرائيلي قتلوا منذ بداية الحرب بينهم 377 في غزة 233 منهم من جنود الاحتياط، مشيرة إلى أن لواء جولاني بجيش الاحتلال فقد العدد الأكبر من القتلى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط خلال المعارك في غزة، موضحا أنه في الحادث الذي قتل به الضابط في وسط القطاع أصيب جندي آخر بجروح خطيرة.

وكان المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إنه أبلغ اليوم عن مقتل عسكري من المظليين في معارك جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال الاسرائيلي دانيال هاجاري قطاع غزة
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