بسبب صاروخ "إم 90".. صفارات الإنذار تدوي بعد انفجارات في تل أبيب

صفارات الإنذار تدوي بعد انفجارات في تل أبيب - ارشي

وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاحد، إنها قصفت تل أبيب بصاروخ من طراز مقادمة "إم 90" ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين وتهجير الفلسطينيين.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وأفادت الإذاعة العبرية الرسمية، برصد إطلاق قذيفة من منطقة جنوب غزة باتجاه منطقة تل أبيب، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن دوي انفجارات سُمع في الضواحي الجنوبية لتل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة وسقط بمنطقة مفتوحة في ريشون لتسيون.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لم تتمكن من اعتراض الصاروخ الذي أطلق من غزة وانفجر في تل أبيب.