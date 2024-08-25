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حماس: وفدنا غادر القاهرة بعدما التقى الوسطاء واستمع لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة

09:50 م الأحد 25 أغسطس 2024

خليل الحية

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وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، إن وفد الحركة المفاوض غادر القاهرة بعد أن التقى الوسطاء في مصر وقطر واستمع لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة.

وأشارت حماس إلى أن وفد الحركة طالب بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه يوم 2 يوليو وفقا لما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأكدت حماس جاهزيتها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني العليا ووقف العدوان عليه، موضحة أنها أكدت في القاهرة ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا من قطاع غزة.

كما أكدت حماس بالقاهرة على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق حرية عودة السكان لمناطقهم والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة.

وفد حماس القاهرة خليل الحية مفاوضات غزة
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