جيش الاحتلال: هجوم حزب الله فشل ولا إصابات في قواعدنا بالشمال أو الوسط

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن الجيش أفشل هجمة حزب الله اليوم على الشمال، مشيرا إلى أنه تم تدمير 100 هدف لحزب الله، زاعما في الوقت نفسه قتل 10 من عناصر حزب الله واعتراض غالبية الصواريخ، مدّعيا أن حزب الله يطلق صواريخه تجاه المدنيين وغالبية الصواريخ والمسيرات تم اعتراضها.

وذكر هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم المئات من قاذفات الصواريخ التابعة لحزب الله والتحقيقات جارية للتقييم.

وأعلن هاجاري مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 في الشمال، لافتا إلى أن التحقيقات جارية في الحادث.

وزعم هاجاري أن هجوم حزب الله فشل ولا إصابات في قواعد جيش الاحتلال العسكرية في الشمال أو الوسط، مؤكدا أن لا تغيير في تعليمات الجيش للجبهة الداخلية وسيواصل عمله من أجل عودة السكان للشمال.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضغطه العسكري على حماس في جبهة الجنوب بغزة، موضحا أن القطاع يظل هو الساحة الأساسية لعملياته وهدفه تحرير أسراه وعودة السكان للشمال.