مسؤول إسرائيلي: أمريكا علمت مسبقًا بالضربة الإسرائيلية ضد حزب الله

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن تل أبيب تعمل بمفردها ضد حزب الله لكن بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

وكانت شبكة "سي إن إن" قالت نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في تتبع هجمات حزب الله اللبناني اليوم.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة لم تكن ضالعة في الضربات التي شنتها إسرائيل في لبنان، لافتا إلى أن القوات الأمريكية في وضع استعداد لدعم الدفاع عن إسرائيل إزاء هجمات قد تشنها إيران ووكلاؤها.

ونقل موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن رد إيران الانتقامي على مقتل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، قد يتم في الأيام والأسابيع المقبلة رغم تأخيره لأسابيع.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتسوج، إنه يعتقد أن إيران علقت حاليا هجومها الانتقامي المحتمل بعد رسائل الردع الأمريكية الإسرائيلية.

وأشار هرتسوج إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى الحرب، موضحا أن زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية لتل أبيب تهدف إلى التأكد من عدم التصعيد.

وأضاف هرتسوج "لسنا ملزمين بالخروج من محور فيلادلفيا في هذه المرحلة وقمنا بتقليص قواتنا هناك"، مؤكدا "أجرينا محادثات بناءة في مصر قبل أيام وننسق بشكل جيد مع الإدارة الأمريكية وننتظر رد حماس".