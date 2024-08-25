إعلان

BBC

الرئيس التونسي يجري تعديلًا شاملًا في الحكومة قبل أسابيع من الانتخابات

08:41 م الأحد 25 أغسطس 2024

الرئيس قيس سعيد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تونس - (د ب أ)

أجرى الرئيس قيس سعيد اليوم الأحد تعديلا وزاريا شمل أغلب المناصب الوزارية قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي التعديل الذي طال أغلب الوزارات الحساسة بعد أيام من إقالة رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري بدلا منه.

وعين الرئيس سعيد بالخصوص، خالد السهيلي وزيرا للدفاع ومحمد علي النفطي وزيرا للخارجية وسمير عبد الحفيظ وزيرا للاقتصاد وسمير عبيد وزيرا للتجارة.

ويسبق التعديل الحكومي الانتخابات الرئاسية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل.

وترشح سعيد لولاية ثانية في سباق شهد إبعاد أغلب المرشحين المعارضين له من قبل هيئة الانتخابات بدعوى خروقات قانونية تضمنتها ملفاتهم.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 وعزز صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد، بتقويض أسس الديمقراطية بينما يردد سعيد بأنه يريد مكافحة الفساد وتصحيح ثورة 2011.

قيس سعيد أحمد الحشاني الرئيس التونسي الانتخابات الرئاسية التونسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول إسرائيلي: أمريكا علمت مسبقًا بالضربة الإسرائيلية ضد حزب الله

إعلان

إعلان

* وفاة غامضة تثير الجدل.. الباحثة ريم حامد كشفت تعرضها لمضايقات قبل موتها في فرنسا
* بعد تغيير المسمى الوظيفي.. هل سيتم تسكين المعلم على تخصصه الأصلي؟