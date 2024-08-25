"الجمعية الاستشارية الشعبية" تؤكد موقف إندونيسيا الداعم لاستقلال فلسطين

جاكرتا - (د ب أ)

أكد رئيس "الجمعية الاستشارية الشعبية" بامبانج سويساتيو، موقف إندونيسيا الداعم لكفاح فلسطين للحصول على الاستقلال، وقال أيضا إن إندونيسيا ممتنة لتزايد الدعم الدولي لفلسطين.

وبحلول يونيو 2024، اعترفت 145 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بالدولة الفلسطينية.

وأشار سويساتيو بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية في جاكرتا اليوم الأحد أن "تزايد الدعم جاء أيضا من دول أوروبية، حيث تعترف الآن 12 من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين".

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" عن سويساتيو قوله إن إندونيسيا تدعم بشكل مستمر الدبلوماسية البرلمانية لتشجع اعتراف الدول الآسيوية وخاصة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بالسيادة الفلسطينية.