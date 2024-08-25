المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفًا حيويًا في حيفا

بغداد - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنها قصفت هدفًا حيويًا في حيفا بواسطة الطيران المسيّر.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق، اليوم أن "المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت صباح اليوم الأحد هدفا حيويا في حيفا بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر في إطار الرد على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ في غزة. "

وجددت المقاومة الإسلامية في العراق موقفها "بالاستمرار في دكّ معاقل الأعداء".