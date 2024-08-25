فرنسا تدعو إلى مكافحة معاداة السامية بعد انفجار بالقرب من كنيس يهودي

باريس - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته، جابرييل آتال، اليوم الأحد، البلاد إلى مكافحة معاداة السامية، بعد أن فتحت السلطات تحقيقا بشأن الإرهاب، في انفجار وقع بالقرب من كنيس يهودي في جنوب فرنسا.

وقال رئيس الوزراء "مرة أخرى، تم استهداف اليهود الفرنسيين ومهاجمتهم بسبب ديانتهم . هذا يثير غضبنا"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف آتال، الذي توجه إلى بلدة لا جراند مونت الساحلية، برفقة وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بعد الهجوم أن السلطات سجلت زيادة في الأفعال المعادية للسامية، في جميع أنحاء البلاد، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان متحدث باسم الدرك الوطني في فرنسا قد أعلن أن شرطيا أصيب في انفجار وقع خارج كنيس يهودي جنوب البلاد صباح أمس السبت.

ولم يصب أحد داخل الكنيس الذي يقع في لا جراند-موت على ساحل البحر المتوسط بالقرب من مونبلييه.

ولم يستطع المتحدث باسم الدرك الوطني، وهو فرع من القوات المسلحة، مسؤول عن الأمن الداخلي في بعض المناطق، تحديد الدافع وراء الانفجار، وهل يعد من أعمال معاداة السامية.

واندلعت النار في سيارتين خارج الكنيس اليهودي، وانفجرت أسطوانة غاز في إحداهما. كما اشتعلت النيران في اثنتين من بوابات الكنيس.