مالاوي تبدأ إجراءات فحص للكشف عن جدري القرود في جميع منافذ دخول البلاد

مالاوي - (أ ش أ)

بدأت السلطات في مالاوي تنفيذ إجراءات فحص للكشف عن فيروس جدري القرود (إمبوكس) في جميع منافذ دخول البلاد، وذلك بعد الاشتباه في وجود حالتي إصابة بالفيروس هذا الاسبوع.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الأحد أن مالاوي أقامت نقاط فحص إلزامية للزائرين في المطارات والنقاط الحدودية في إطار الجهود المبذولة للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وأشارت الشبكة، إلى أن حالتي الإصابة المشتبه بهما هما لرجل يبلغ من العمر 31 عاما ويتلقى العلاج الطبي بالمستشفى والأخرى لفتى (17 عاما) يخضع للرعاية في المنزل، مشيرة إلى أن الحالتين في انتظار ظهور نتائج الفحوصات المعملية للتحقق من إصابتهما.

وانشئت وزارة الصحة في مالاوي وحدة متنقلة للكشف عن فيروس (إمبوكس) بإحدى مستشفيات العاصمة ليلونجوي، كما أطلقت السلطات حملات للتوعية بالفيروس خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعد مالاوي من إحدى الدول القليلة بجنوب القارة الأفريقية التي تمكنت حتى الآن من تفادي حدوث تفشي للمرض على أراضيها.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قد أعلن وباء جدري القرود في إفريقيا "حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية".

كما أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي حالة طوارئ صحية عامة، وهو أعلى مستوى من التأهب، بسبب تفشي مرض جدري القرود في القارة.

يذكر أن جدري القردة هو مرض فيروسي ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات المطيرة الاستوائية في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل عن طريق الاتصال بشكل وثيق مع شخص مصاب، أو عبر ملامسة حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي، وأعراضه تشبه الأنفلونزا.