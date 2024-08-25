إعلان

BBC

مالاوي تبدأ إجراءات فحص للكشف عن جدري القرود في جميع منافذ دخول البلاد

12:27 م الأحد 25 أغسطس 2024

جدري القرود أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مالاوي - (أ ش أ)

بدأت السلطات في مالاوي تنفيذ إجراءات فحص للكشف عن فيروس جدري القرود (إمبوكس) في جميع منافذ دخول البلاد، وذلك بعد الاشتباه في وجود حالتي إصابة بالفيروس هذا الاسبوع.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الأحد أن مالاوي أقامت نقاط فحص إلزامية للزائرين في المطارات والنقاط الحدودية في إطار الجهود المبذولة للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وأشارت الشبكة، إلى أن حالتي الإصابة المشتبه بهما هما لرجل يبلغ من العمر 31 عاما ويتلقى العلاج الطبي بالمستشفى والأخرى لفتى (17 عاما) يخضع للرعاية في المنزل، مشيرة إلى أن الحالتين في انتظار ظهور نتائج الفحوصات المعملية للتحقق من إصابتهما.

وانشئت وزارة الصحة في مالاوي وحدة متنقلة للكشف عن فيروس (إمبوكس) بإحدى مستشفيات العاصمة ليلونجوي، كما أطلقت السلطات حملات للتوعية بالفيروس خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعد مالاوي من إحدى الدول القليلة بجنوب القارة الأفريقية التي تمكنت حتى الآن من تفادي حدوث تفشي للمرض على أراضيها.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قد أعلن وباء جدري القرود في إفريقيا "حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية".

كما أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي حالة طوارئ صحية عامة، وهو أعلى مستوى من التأهب، بسبب تفشي مرض جدري القرود في القارة.

يذكر أن جدري القردة هو مرض فيروسي ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات المطيرة الاستوائية في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل عن طريق الاتصال بشكل وثيق مع شخص مصاب، أو عبر ملامسة حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي، وأعراضه تشبه الأنفلونزا.

هذا المحتوى من

Asha
جدري القرود مالاوي فيروس جدري القرود
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فاوتشي يدخل المستشفى بعد إصابته بـ"حمى غرب النيل"

إعلان

إعلان

* بعد تغيير المسمى الوظيفي.. هل سيتم تسكين المعلم على تخصصه الأصلي؟
* أمطار رعدية والحرارة تصل لـ 42.. توقعات حالة الطقس اليوم
* بعد مدها 24 ساعة.. آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2024