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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على بلدات جنوب لبنان

12:19 م الأحد 25 أغسطس 2024

الطيران الحربي الإسرائيلي

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لبنان - (أ ش أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة استهدفت أطراف بلدة زبقين جنوب لبنان كما نفذ غارات على أطراف بلدتي طيرحرفا والجبين؛ أدت إلى أضرار مادية.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد أن غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت حي الدباكة شمال شرق بلدة ميس الجبل كما أغار الطيران الإسرائيلي على منطقتي مركبا ورب ثلاثين.

وشن الطيران الإسرائيلي - كذلك - غارات عنيفة على وادي حامول شرق الناقورة ومنطقة التسهيلات شمال علما الشعب شرق صور، وأطلق الاحتلال عددا من الصواريخ ولا يزال الطيران الحربي والإسرائيلي يحلق في الأجواء.

ب ح ع - ك ف

هذا المحتوى من

Asha
الطيران الحربي الإسرائيلي غارات اسرائيلية لبنان
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