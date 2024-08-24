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داعش يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن بمدينة زولينجن الألمانية

10:32 م السبت 24 أغسطس 2024

الشرطة الالمانية

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وكالات
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في بيان، اليوم السبت، مسؤوليته عن حادث الطعن في مدينة زولينجن بألمانيا مساء أمس الجمعة.
وخلال احتفال مدينة زولينجن بذكرى تأسيسها مساء أمس، قام رجل مجهول بمهاجمة أشخاص بشكل عشوائي باستخدام سكين ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.
والقتلى الثلاثة هم رجلان يبلغ عمرهما 67 و56 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 56 عامًا، وهناك أربعة أشخاص بين المصابين الثمانية، حالتهم خطيرة، ويبدو أن الجاني اختار ضحاياه بشكل عشوائي.
وبعد الهجوم، فر الجاني في ظل حالة الفوضى والذعر الأولى التي سادت بعد الجريمة، وواصلت الشرطة في زولينجن تحذير السكان اليوم بضرورة توخي الحذر.

داعش حادث الطعن ألمانيا
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