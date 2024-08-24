ألمانيا.. وزيرة الداخلية تدعو مواطنيها للوقوف معًا بعد هجمات الطعن بزولينجن

برلين - (د ب أ)

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مواطني بلادها إلى الوقوف معا وذلك بعد هجمات الطعن القاتلة التي وقعت في مدينة زولينجن مساء أمس الجمعة.

وخلال زيارة لمدينة زولينجن غربي ألمانيا، قالت فيزر اليوم السبت: "لن نسمح لأنفسنا بالانقسام في مثل هذه الأوقات، بل إننا سنقف معا ولن نسمح لمثل هذا الهجوم المروع بأن يقسم المجتمع".

ورأت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن على المجتمع أن يكون متكاتفًا وتحديدا في مثل هذه الأوقات الصعبة، وأكدت فيزر أنه يجب عدم التأثر بأولئك الذين يسعون الآن لزرع بذور الكراهية.

ووعدت فيزر بأن تقدم السلطات الاتحادية الدعم لولاية شمال الراين-ويستفاليا (حيث تقع المدينة التي شهدت هجمات الطعن) ومدينة زولينجن.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال احتفال مدينة زولينجن بذكرى تأسيسها مساء أمس، قام رجل مجهول بمهاجمة أشخاص بشكل عشوائي باستخدام سكين ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

والقتلى الثلاثة هم رجلان يبلغ عمرهما 67 و56 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 56 عامًا، وهناك أربعة أشخاص بين المصابين الثمانية، حالتهم خطيرة، ويبدو أن الجاني اختار ضحاياه بشكل عشوائي.

وبعد الهجوم، فر الجاني في ظل حالة الفوضى والذعر الأولى التي سادت بعد الجريمة، وواصلت الشرطة في زولينجن تحذير السكان اليوم بضرورة توخي الحذر.