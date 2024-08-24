جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود ويؤكد جاهزية خططه ضد حزب الله

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، مقتل 3 جنود إسرائيليين أمس في معارك غزة.

وأشار هاجاري إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل القتال في الضفة الغربية وغزة، زاعما أنها قتلت الكثير من عناصر المقاومة الفلسطينية ودمرت الأنفاق في رفح جنوبي غزة.

وأكد هاجاري أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل العمل في الشمال ضد حزب الله اللبناني، موضحا أن الجيش هاجم 70 هدفا وقتل 20 من عناصر الجماعة اللبنانية.

ولفت هاجاري إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلي وضعت العديد من الخطط الهجومية في الشمال ولن تستريح حتى يعود سكان الشمال إلى منازلهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يجب على المواطنين الإسرائيليين أن يحافظوا على يقظتهم، مضيفا "نأخذ على محمل الجد تهديدات أعدائنا".

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في الضفة الغربية بشكل مستمر وهو مسؤول عن حماية مواطنيه هناك.