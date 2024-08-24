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"إن شاء الله يا نتنياهو نزلزلك".. مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية جنوبي غزة

09:56 م السبت 24 أغسطس 2024

أرشيفية

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وكالات
نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلي تحصنت بإحدى المدارس في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والاشتباك معها من المسافة صفر.
واستهدف عناصر القسام "قوة صهيونية داخل مدرسة كمال عدوان"، بعد الإعارة عليها وقصفها بقذيفة من نوع "تي بي جي" مضادة للتحصينات، ثم الاشتباك معها من المسافة صفر.


وأظهرت اللقطات، 7 جنود إسرائيليين أثناء توجههم إلى مدرسة "كمال عدوان" للتمركز بداخلها.
إلى جانب ذلك، بيّن الفيديو عمليات استهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتقدمة في حي تل السلطان بمدينة رفح وإصابتها بشكل مباشر.

المقاومة كتائب القسام حماس الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو
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