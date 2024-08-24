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البرهان لحميدتي: لن أستسلم ولن أقتلك وعليك مواجهة الشعب السوداني

09:09 م السبت 24 أغسطس 2024

حميدتي والبرهان

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وكالات
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أنه لن يقبل بتوسيع منبر جدة أو فتح موضوعات جديدة للحوار مع مليشيا الدعم السريع.
وأشار البرهان إلى أن واشنطن قدمت له دعوة منقوصة، لافتا إلى أن محادثات "جنيف" تهدف إلى لتبييض وجه الدعم السريع.
وأوضح البرهان أن الحكومة والجيش السودانيين اعترضا على رغبة أمريكية بإرسال وفد من الجيش وليس من الحكومة، مشددا على أن السودان يواجه مؤامرة دولية وإقليمية استعانت بمرتزقة لتنفيذ الأجندات.
وفي حديث موجّه إلى قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قال البرهان "لن أستسلم ولن أقتلك وعليك مواجهة السودانيين"، مؤكدا أن الحرب ستستمر ما لم تتحقق مطالب الحكومة والعودة إلى ما قبل مايو 2023.
ولفت قائد الجيش السوداني إلى أن الحكومة لن تشارك في محادثات "جينيف" في سويسرا، مؤكدا أن الوضع العسكري للقوات المسلحة السودانية أفضل من السابق.
وأضاف البرهان "نحاول تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة"، مشددا على أن "مقايضة الخرطوم بالفاشر مرفوضة".

عبدالفتاح البرهان حميدتي قوات الدعم السريع السودان
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