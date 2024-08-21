العثور على قنبلة داخل مبنى يعيش فيه نجل نتنياهو بأمريكا

وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، العثور على جسم مشبوه في المبنى الذي يقيم فيه نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن السلطات الأمنية في ميامي تلقت تحذيرا يفيد بالعثور على جسم يشتبه في كونه قنبلة، داخل المبنى الذي يعيش فيه يائير نتنياهو، لكنه كان غير متواجدا وقت العثور على الجسم المشبوه.

وفقا للقناة الـ12 العبرية، فقد نقلت عن أحد السكان الذين يعيشون في المبنى المملوء بالإسرائيليين والمملوك لإحدى الشركات الإسرائيلية الكبرى، أنهم شاهدوا عاملا يبدوا من ملامحه أنه عربيا، بالرغم من أن العمال الذين يتواجدون في المبنى ليسوا من أصول عربية.

ولم تعلن السلطات الأمنية في ميامي أي تفاصيل جديدة حول الواقعة.