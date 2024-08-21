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مؤسسة النفط الليبية تنفي رسو إحدى ناقلاتها في ميناء حيفا الإسرائيلي

10:46 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

مؤسسة النفط الليبية تنفي رسو إحدى ناقلاتها في مينا

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طرابلس - (د ب أ)

نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول رسو إحدى الناقلات الوطنية في أحد الموانئ بفلسطين المحتلة، معتبرة ذلك محاولة للتشويش على المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الإدارة المختصة على تواصل مستمر ومتابعة دقيقة لحركة النواقل وعمليات الشحن من خلال أنظمة مراقبة وملاحة حديثة وموثوقة حول حركة النواقل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حوض البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام نشرت خبرا مفاده رسو إحدى ناقلات النفط التابعة للمؤسسة "أنور النصر" في ميناء حيفا بفلسطين المحتلة.

مؤسسة النفط الليبية فلسطين ناقلات النفط ميناء حيفا
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